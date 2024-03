Découverte du domaine Henri Poiron & Fils avec une dégustation Domaine Henri Poiron et Fils Maisdon-sur-Sèvre, vendredi 7 juin 2024.

Découverte du domaine Henri Poiron & Fils avec une dégustation Visite et dégustation Vendredi 7 juin, 09h30, 14h00 Domaine Henri Poiron et Fils

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T18:00:00+02:00

Démonstration du greffage sur vignes et présentation du matériel viticole.

Visite des vignes, du chai, de la cave à barriques ainsi que du domaine.

Dégustation de nos vins.

Domaine Henri Poiron et Fils Les Quatre Routes 44690 Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@poironhenri.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240546058 »}]

domaine familial muscadetsevretemainesurlie