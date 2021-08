Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Découverte du domaine du château de Mareilles Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Découverte du domaine du château de Mareilles Le Vigan Le Vigan, 15 août 2021, Le ViganLe Vigan. Découverte du domaine du château de Mareilles 2021-08-15 – 2021-08-15 Château de Mareilles 28 rue de Mareilles

Le Vigan Gard Château de Mareilles Le Vigan Gard Le Vigan A 16h. Le château de Mareilles, château du XVIIIème siècle remanié en 1922. Le château est inscrit aux Monument Historique depuis 2015. Une perle rare au Vigan à découvrir impérativement ! Limité à 15 personnes. Tarif : 5€RDV au 28 rue de Mareilles 15h45Inscription obligatoire au 04 67 81 01 72. contact@tourismecevennesnavacelles.com +33 4 67 81 01 72 Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-13 par OFFICE DE TOURISME DES CÉVENNES MÉRIDIONALES

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Le Vigan Adresse Château de MareillesChâteau de Mareilles 28 rue de Mareilles Ville Le ViganLe Vigan lieuville 43.99445#3.60936