Parc Chavat, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Visite découverte. 14h00 : visites du domaine Chavat. 16h00 : spectacle Au pied de l’arbre par Agnès et Joseph Doherty.

Gratuit. Réservation recommandée. Tout public. Durée : 1h.

Visite découverte. Parc Chavat 2, rue du Port 33720 Podensac Podensac Gironde

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

