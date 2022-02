Découverte du Didgeridoo Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin Venez découvrir la pratique de cet instrument originaire du bush australien (techniques de jeux, respiration continue, Rythmiques…) !

Atelier gratuit. Les instruments sont mis à disposition. Sur inscription au préalable par mail à l’adresse emmdd@obernai.fr Atelier de découverte du Didgeridoo +33 3 88 95 29 43 Venez découvrir la pratique de cet instrument originaire du bush australien (techniques de jeux, respiration continue, Rythmiques…) !

