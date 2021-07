Chaillevette Gare de Chaillevette Chaillevette, Charente-Maritime Découverte du dépôt ferroviaire Gare de Chaillevette Chaillevette Catégories d’évènement: Chaillevette

Charente-Maritime

Découverte du dépôt ferroviaire Gare de Chaillevette, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chaillevette. Découverte du dépôt ferroviaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare de Chaillevette

### L’association Trains & Traction vous ouvre les portes de son dépôt ferroviaire afin de vous présenter les machines et véhicules, classés au titre des Monuments historiques, du Train des Mouettes. Venez à la rencontre des bénévoles qui participent à cette remarquable aventure à la fois humaine et technique !

Gratuit. Entrée libre.

L’association Trains & Traction vous ouvre les portes de son dépôt ferroviaire afin de vous présenter les machines et véhicules, classés au titre des Monuments historiques, du Train des Mouettes. Gare de Chaillevette 2 rue de la Brousse, 17890 Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaillevette, Charente-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Gare de Chaillevette Adresse 2 rue de la Brousse, 17890 Chaillevette Ville Chaillevette lieuville Gare de Chaillevette Chaillevette