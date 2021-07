Saint-Lyphard Saint-Lyphard Loire-Atlantique, Saint-Lyphard DÉCOUVERTE DU CYCLE DE LA LAINE – ATELIERS FAMILLES – KERHINET Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

DÉCOUVERTE DU CYCLE DE LA LAINE – ATELIERS FAMILLES – KERHINET Saint-Lyphard, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Lyphard. DÉCOUVERTE DU CYCLE DE LA LAINE – ATELIERS FAMILLES – KERHINET 2021-07-07 – 2021-07-07

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Le cycle de la laine Laure Guenanten animera un atelier de découverte du cycle de la laine, de la toison brute au fil. Guidés par l’animatrice, les participants manipuleront, à chaque étape, les différents outils pour transformer la laine brute du mouton en fil. Lieu de rendez-vous : Centre de classes – Village de Kerhinet

Cet atelier est ouvert aux enfants de plus de trois ans accompagnés.

Réservation obligatoire, gratuit. Atelier limité en nombre de places en fonction des conditions sanitaires. Cette animation cycle de la laine était initialement programmée en partenariat avec Franck Yviquel, propriétaire du troupeau de moutons « Lande de Bretagne », dans le cadre de la tonte des moutons qui a eu lieu le 5 mai. Le cycle de la laine Laure Guenanten animera un atelier de découverte du cycle de la laine, de la toison brute au fil. Guidés par l’animatrice, les participants manipuleront, à chaque étape, les différents outils pour transformer la laine brute du mouton en fil. Lieu de rendez-vous : Centre de classes – Village de Kerhinet

Cet atelier est ouvert aux enfants de plus de trois ans accompagnés.

Réservation obligatoire, gratuit. Atelier limité en nombre de places en fonction des conditions sanitaires. Cette animation cycle de la laine était initialement programmée en partenariat avec Franck Yviquel, propriétaire du troupeau de moutons « Lande de Bretagne », dans le cadre de la tonte des moutons qui a eu lieu le 5 mai. dernière mise à jour : 2021-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Ville Saint-Lyphard lieuville 47.36314#-2.35094