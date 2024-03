Découverte du cyanotype Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Valence, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Avec Laure Delhomme, atelier Les Mirettes

Passez un moment de magie en famille pour découvrir la technique du cyanotype avec des végétaux. Une façon d’admirer les beautés de la nature et voir la vie en bleu!

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège.

© Laure Delhomme Atelier Les Mirettes