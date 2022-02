Découverte du CreAT CREAT Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ce lieu propose un accompagnement personnalisé dispensé par un ergothérapeute et permet de découvrir des aides techniques adaptées à vos besoins. **Rendez-vous à la station de tram Haluchère-Batignolles pour un départ commun avec le Bus 80 à 9h48 (Prévoir un titre de transport)**. Début de la visite à 10h.

Gratuit, inscription obligatoire

Visite du lieu ressource « Le CréAT », structure de Nantes Métropole dédiée à la prévention et à la perte d’autonomie. CREAT 10 rue de Bruxelles – 44300 NANTES Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

