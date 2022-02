Découverte du compostage Saint-Pierre-en-Auge, 9 avril 2022, Saint-Pierre-en-Auge.

Découverte du compostage Saint-Pierre-en-Auge

2022-04-09 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-09 16:30:00 16:30:00

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge

TOUS AU COMPOST ! est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage :

Au programme : visite du composteur du jardin conservatoire et mode d’emploi.

Agrumes, ails, viandes, poissons, coquilles… Que peut-on mettre et ne pas mettre dans le bac d’apport ? Composter les déchets organiques permet à la fois de réduire ses déchets et de produire un engrais de qualité pour plantes et jardins. Alors venez vous intiez !

lnicolle@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10

