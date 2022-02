Découverte du coin vert de Stéphane Le coin vert de Stéphane, 3 juin 2022, Ingwiller.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le coin vert de Stéphane

Visite libre et gratuite du jardin/potager du Coin vert de Stéphane. -> Cet espace de 20 ares en culture diversifée et intensive, propose des carrés potager, un poulailler qui participe à la rotation des cultures, un coin fruits rouges, un coin de lecture avec des livres, impressions et infos sur les principes de notre jardin, des fleurs comestibles, un coin verger… une terrasse couverte avec des plantes vertes d’intérieur et 3 séchoirs différents, un terrain de pétanque, un coin de production de sapins, le petit coin du matériel de base nécessaire… et d’autres choses. -> Le jardin potager n’utilse aucun produit chimique et privilégie : le travail du sol léger, la paille, le compostage, la récupération, du fumier, l’utilisation d’ombrage naturel et l’aide des poules. Chaque endroit de culture est cultivée différemment (avec travail du sol, avec couverture, avec toiles tissées…). Toujours dans l’idée de trouver le bon compromis entre production et environnement. -> Le jardin est assez récent et a moins de 5 ans, mais vous y trouverez des plantes communes et d’autres un peu moins communes : de la ciboulette aux fraises, de l’artichaut à la plante au goût de fromage, de la menthe chocolat au maïs à popcorn, de l’oignon rocambole, de la vanille… -> Durant les jours d’ouverture, il y aura un petit marché avec nos paniers de légumes, petites plantes etc. qui participeront à l’achat d’une serre de production et des outils aidant au développement de ce « petit coin vert ».

Entrée libre, gratuite, sans inscription

Visite libre

Le coin vert de Stéphane 43A route de bitche, 67340 Ingwiller Ingwiller Moulin de Vollach Bas-Rhin



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00