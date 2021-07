Grenoble Cimetière Saint-Roch - Grenoble Grenoble, Isère Découverte du cimetière Saint-Roch de Grenoble Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Cimetière Saint-Roch – Grenoble, le samedi 18 septembre à 14:00

_L’association “Saint-Roch ! Vous avez-dit cimetière ?” vous invite à une découverte du cimetière à travers une exposition dans la chapelle Saint-Roch présentant les origines et l’histoire du cimetière ainsi que des portraits de personnages illustres à la destinée singulière qui y reposent. Une petite visite des monuments les plus emblématiques et insolites vous sera ensuite proposée, autour de la chapelle, dans le cœur ancien du cimetière._

Entrée libre. Permanence à la chapelle Saint-Roch de 14 h à 17 h 30.

Découverte du cimetière Saint-Roch à travers une exposition et un mini-circuit autour de la chapelle avec les guides de l’association. Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

