Découverte du chemin de ronde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à BUREAU D'ACCUEIL D'ENTREVAUX

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à BUREAU D’ACCUEIL D’ENTREVAUX

Venez découvrir le chemin de ronde et traversez le village et ses recoins. Accès libre au chemin de ronde BUREAU D’ACCUEIL D’ENTREVAUX porte royale 04320 Entrevaux Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

