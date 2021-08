La Montagne La Grande Chaloupe La Montagne, La Réunion Découverte du chemin de fer réunionnais La Grande Chaloupe La Montagne Catégories d’évènement: La Montagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Grande Chaloupe

**Visite guidée sur le site ferroviaire de La Grande Chaloupe en continu le samedi 18 et le dimanche 19.** Présentation de la chronologie du Chemin de Fer de la Réunion Visite de la gare ferroviaire de La Grande Chaloupe Découverte de l’exposition ferroviaire retraçant le passage de la voie ferrée entre Saint-Benoît, ville de départ du parcours, et Saint-Pierre, le terminus de la ligne. Visite de l’atelier d’exposition de véhicules de transports en commun de l’époque composés de cars courant d’air. Visite du matériel ferroviaire exposé devant la gare, nous y trouverons une locomotive à vapeur Schneider, un autorail Billard, une draisine de chantier ferroviaire. Présentation d’un aiguillage permettant le racccordement de la voie ferrée principale avec la voie ferrée d’évitement. Principe de fonctionnement. Présentation d’un pont ferroviaire métallique permettant au train de franchir la ravine de La Grande Chaloupe. Présentation de l’entrée du tunnel ferroviaire reliant La Grande Chaloupe à La Possession. Un tunnel traversant la montagne séparant ces deux communes, creusé à même la roche. _**Les points forts**_ **samedi 18 à 10h00 : Conférence de M. Boulogne écrivain/historien** **sur le chemin de fer de la Réunion.** **Présentation de son ouvrage ferroviaire** _**Locomotive**_ **samedi 18 à 11h00 : Conférence de M. Compoint de Canopé.** **(réseau de création et d’accompagnement** **pédagogiques** **Présentation de l’ouvrage** _**Le chemin de fer à la Réunion**_ **dimanche 19 à 10h00 : Présentation des travaux archéologiques** **sur le chantier de l’ancienne gare ferroviaire** **de Saint-Benoît.** **” Grands Sites Archéologiques “** **dimanche 19 à 11h00 : Présentation du film** _**La légende du Ti Train**_ **par M. Dupuis monteur/réalisateur**

Entrée libre. Dans la gare ferroviaire de La Grande Chaloupe et dans l’autorail Billard on se limite à des groupes de 10 personnes. Prévoir appareil photo.

Un grand pas dans notre patrimoine ferroviaire réunionnais La Grande Chaloupe Route du Littoral, 97400 Saint-Denis La Montagne La Réunion

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:00:00

