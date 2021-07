Niort Église Saint-Etienne-du-Port Deux-Sèvres, Niort Découverte du chef-d’œuvre néo-gothique d’Alcide Boutaud Église Saint-Etienne-du-Port Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Pour les Journées européennes du patrimoine, une série d’évènements est organisée pour vous permettre d’en apprendre davantage sur l’église ! Les visites guidées sont organisées le matin. Vous découvrirez l’histoire de l’église et, notamment, de ses vitraux. Vous aurez également la possibilité de mieux connaître la crypte grâce aux explications données. Vous pouvez visiter librement l’église, la crypte et l’exposition toute la journée.

Gratuit. Entrée libre. Visites guidées : 9h30, 10h30, 11h30.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

