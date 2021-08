Cars Cars Cars, Gironde Découverte du château Haut Colombier Cars Cars Catégories d’évènement: Cars

Gironde

Découverte du château Haut Colombier Cars, 14 octobre 2021, Cars. Découverte du château Haut Colombier 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Cars Gironde Cars Dégustation et découverte des différentes cuvées du Château.

Vins biologiques en rouge, blancs et clairet

Détails Catégories d’évènement: Cars, Gironde Autres Lieu Cars Adresse Ville Cars lieuville 45.13277#-0.61037