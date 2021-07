Saint-Crépin-et-Carlucet Château de Lacypierre Dordogne, Saint-Crépin-et-Carlucet Découverte du château et de ses faïences Château de Lacypierre Saint-Crépin-et-Carlucet Catégories d’évènement: Dordogne

### Emouvante visite avec Isabelle ou Florence, les propriétaires, qui vous feront découvrir l’histoire du château et de sa restauration ainsi que celle de la famille des Benié de Lacypierre. Les intérieurs chalheureux abritent un mobilier et une collection de faïences anciennes remarquables. Vous pourrez également accèder aux combles aux toits de lauze.

7.50€ adultes. Gratuit -12 ans.

Château de Lacypierre Le vieux Bourg, 24590 Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne

