### Les célèbres briques Lego® investissent le château de Lichtenberg ! Du haut des terrasses du château de Lichtenberg, colossales ruines de grès rose surplombant le village du même nom, le panorama est exceptionnel. Culminant à plus de 400 mètres d’altitude, le château offre une vue à couper le souffle sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Au sommet des tours, par beau temps, vous pouvez voir la flèche de la cathédrale de Strasbourg. A cette occasion, découvrez une nouvelle exposition originale et ludique réalisée 100% en briques Lego®. Un rendez-vous intergénérationnel qui plaira à coup sûr à toute la famille, dans le cadre naturel et historique exceptionnel du château de Lichtenberg. Petits et grands pourront découvrir les créations uniques, réalisées par l’association Fanabriques de Rosheim, sur le thème de l’architecture, des chevaliers et des châteaux forts.

Gratuit. Entrée libre.

