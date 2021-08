Beyssac Château de la Rivière Beyssac, Corrèze Découverte du château et de la jumenterie Château de la Rivière Beyssac Catégories d’évènement: Beyssac

Corrèze

Découverte du château et de la jumenterie Château de la Rivière, 19 septembre 2021, Beyssac. Découverte du château et de la jumenterie

Château de la Rivière, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre. Horaires : 10h et 15h.

Venez découvrir le château et la jumenterie lors de deux visites guidées exceptionnellement organisées ! Château de la Rivière La rivière, 19230 Beyssac Beyssac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beyssac, Corrèze Autres Lieu Château de la Rivière Adresse La rivière, 19230 Beyssac Ville Beyssac lieuville Château de la Rivière Beyssac