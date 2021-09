Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine Découverte du château de Longpra, musée de l’outil à bois et exposition. Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine Catégories d’évènement: Isère

Découverte du château de Longpra, musée de l'outil à bois et exposition. Saint-Geoire-en-Valdaine, 18 septembre 2021, Saint-Geoire-en-Valdaine. 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18 19:00:00

Saint-Geoire-en-Valdaine Isère Saint-Geoire-en-Valdaine Visite guidée de l’intérieur du château.

Visite libre du musée des outils à bois : une des plus grande collections privées datant fin XVIIIe, liée à la grande dynastie des haches, ébénistes grenoblois qui ont beaucoup œuvré pour longpra. longpra@gmail.com https://www.longpra.com/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

