Découverte du Château de Joux

2022-05-16 – 2022-11-15

EUR 0 8 De mi-mai à mi-novembre, le Chateau de Joux vous propose des visites guidées tous les jours.

Du 16 ami au 6 juillet et du 29 apût au 15 novembre : en semaine, départs de visite à 10h, 10h30, 11h30, 14h, 14h30, 15h30 et 16h15. Le week-end, départs de visite à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h15.

En haute saison, du 7 juillet au 28 août, découvrez le Château en déambulation libre ou en visite guidée à 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h30, 16h15.

Pour les groupes de 15 à 50 personnes : visite thématique “Dans les pas de Toussainte Louverture”, à la rencontre de la libération des peuples et de l’abolition de l’esclavage. Sur réservation 14 jours à l’avance.

