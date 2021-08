Montaner Château de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Découverte du château de Gaston Fébus en Béarn Château de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

### Venez découvrir le patrimoine béarnais. Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion idéale pour découvrir le patrimoine français. Le château de Montaner, forteresse médiévale béarnaise, participe à ces journées. Au cours de ce week-end, vous pourrez visiter l’impressionnant château de Gaston Fébus : son donjon de 40m de haut et ses murailles quasiment circulaires. La visite libre qui comprend la découverte de la partie basse du château (extérieurs, rez-de-chaussée et sous-sol) sera en accès gratuit. La visite guidée vous permettra d’accéder au donjon et à la terrasse, où vous pourrez admirer un panorama exceptionnel sur la chaîne pyrénéenne et la campagne environnnante. La visite guidée sera au tarif habituel.

Visite libre : gratuit. Visite guidée : 5€ pour les adultes. Les places en visite guidée sont limitées à 12 personnes, il est fortement conseillé de réserver. Le pass sanitaire vous sera aussi demandé pour accéder au site.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

