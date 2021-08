Mérignac Château de Bourran Gironde, Mérignac Découverte du château de Bourran Château de Bourran Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Château majestueux au cœur de Mérignac, le Château de Bourran, bijou des périodes XIXe siècle, accueille aujourd’hui L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (Académie de Bordeaux). L’occasion unique de découvrir les dessous de ce lieu riche d’histoire, inscrit monument historique.

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Durée de la visite : 40 min. Départ toutes les 20 minutes. Rendez-vous devant le château côté parc.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir un lieu habituellement fermé au public. Pour compléter votre visite, promenez-vous dans le parc aménagé par le paysagiste Le Breton. Château de Bourran Avenue de la Marne, 59700 Mérignac Mérignac La Glacière Gironde

