visite extérieure – histoire du château – escalier Louis XIII et Louis XIV – pont Gustave Eiffel Accès sur réservation, prévision d’ouverture suivant directive du gouvernement et conformité sanitaire.

Gratuit sur réservation.

Venez visiter librement ce château inscrit Monument historique, du XVIIe siècle, ancien fief de haute justice et inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Château d’Abin Lieu-dit Habin, Route des Châteaux D42, 86140 Saint-Genest-d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

