Découverte du chantier des collections Musée de Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Nuit des musées

Vendée

Découverte du chantier des collections Musée de Fontenay-le-Comte, 14 mai 2022 16:00, Fontenay-le-Comte. Nuit des musées Découverte du chantier des collections Musée de Fontenay-le-Comte Samedi 14 mai, 16h00 sur réservation

Première étape du projet de rénovation du Musée de Fontenay-le-Comte : le chantier des collections.

L’équipe du musée invite le public à venir découvrir et comprendre les différentes étapes et enjeux d’un chantier des collections.

Cette opération exceptionnelle, notamment impulsée lors de la rénovation d’un musée, la création de réserves ou lors d’un déménagement permet de traiter en « masse » un ensemble d’objets en vue d’effectuer une évaluation globale. Parking à proximité

https://www.fontenay-le-comte.fr/musee-fontenay https://www.facebook.com/musee.de.Fontenay.le.Comte Parking nearby by reservation Saturday 14 May, 16:00

hearing impairment El equipo del museo invita al público a descubrir y comprender las diferentes etapas y retos de un taller de las colecciones. Esta operación excepcional, especialmente impulsada durante la renovación de un museo, la creación de reservas o durante una mudanza, permite tratar en «masa» un conjunto de objetos con el fin de efectuar una evaluación global. con reserva previa Sábado 14 mayo, 16:00 Place du 137e R.I 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Fontenay-le-Comte Pays de la Loire

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Nuit des musées, Vendée Autres Lieu Musée de Fontenay-le-Comte Adresse Place du 137e R.I 85200 Fontenay-le-Comte Ville Fontenay-le-Comte

Musée de Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

Découverte du chantier des collections Musée de Fontenay-le-Comte 2022-05-14 was last modified: by Découverte du chantier des collections Musée de Fontenay-le-Comte Musée de Fontenay-le-Comte 14 mai 2022 16:00 Vendée nuit des musées Vendée nuit musées

Fontenay-le-Comte