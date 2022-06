Découverte du cerf volant à la montagne

Découverte du cerf volant à la montagne, 9 août 2022, . Découverte du cerf volant à la montagne



2022-08-09 – 2022-08-09 EUR Animation découverte du cerf volant à la montagne : fabrication et vol.

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire. Animation découverte du cerf volant à la montagne : fabrication et vol.

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire. Animation découverte du cerf volant à la montagne : fabrication et vol.

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire. OTHB dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville