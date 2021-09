Besançon Maison de l'habitat du Doubs Besançon, Doubs Découverte du centre de documentation dédié à l’habitat et son environnement Maison de l’habitat du Doubs Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Découverte du centre de documentation dédié à l'habitat et son environnement

Maison de l'habitat du Doubs, 15 octobre 2021, Besançon.

Maison de l’habitat du Doubs, le vendredi 15 octobre à 09:00

Vous vous intéressez à l’architecture, au patrimoine, à la construction, à l’environnement, à l’urbanisme, au paysage ? Venez découvrir nos ressources : livres, jeux, CD, DVD, magazines, revues… vous trouverez forcement ce que vous cherchez ! Une documentation spécialisée en aménagement du territoire, architecture, construction, développement durable, habitat, paysage, urbanisme et un fonds sur l’histoire et le patrimoine local et régional est à votre disposition.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00

