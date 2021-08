Calvi CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Calvi, Haute-Corse Découverte du Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Haute-Corse

Découverte du Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, 17 septembre 2021, Calvi. Découverte du Centre de conservation restauration du patrimoine mobilier de Corse

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi [port du masque obligatoire et point de désinfection des mains à l’entrée du bâtiment.

visite libre du CCRPMC, (exposition, cellules, terrasses) CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvi, Haute-Corse Autres Lieu CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Adresse Fort charlet 20260 Calvi Ville Calvi lieuville CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Calvi