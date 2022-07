Découverte du castor, 22 juillet 2022, .

Projection du film « LE CAS DU CASTOR » (Fifo Prod), à 20 h à la Médiathèque de Saint-Loup Lamairé. La projection sera suivie d’échanges avec les techniciens du SMVT; Le film raconte l’histoire du castor d’Europe de retour en Deux-Sèvres. Depuis la Loire, il remonte peu à peu le Thouet et ses affluents. Pourtant, l’animal est passé au bord de l’extinction, il ne doit sa survie qu’aux changements d’approche en matière de protection de l’environnement. Son travail d’architecte crée un environnement favorable à la biodiversité et sa présence participe à la sauvegarde de nombreuses espèces. Projection gratuite. De nombreuses animations sont proposées à la Média-tech, notamment une exposition sur le le cas du castor en juillet lors des horaires d’ouverture : de 15 h à 18 h le mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h le mercredi, de 15 h à 18 h le vendredi et de 9 h à 12 h le samedi.

