DECOUVERTE DU CASQUE VR Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

DECOUVERTE DU CASQUE VR Agde, 5 février 2022, Agde. DECOUVERTE DU CASQUE VR Agde

2022-02-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-02-05 12:00:00 12:00:00

Agde Hérault Venez vivre des expériences vidéoludiques 3D en Réalité Virtuelle à la MAG grâce au casque VR. Cette technologie plonge l’utilisateur au coeur même de l’expérience. Plongez dans le jeu et vivez une immersion aux émotions exacerbées.

Les commandes deviennent vos mains et le casque votre nouvel univers.

La force de ces deux accessoires est de vous faire oublier que le casque se trouve sur votre tête.

L’esprit décroche littéralement du monde réel, un régal à découvrir! MEDIATHEQUE AGATHOISE AGDE. Atelier gratuit de découverte d’expériences vidéoludiques avec un casque de réalité virtuelle. Limité à 3 personnes, à partir de 13 ans.

Sur réservation. +33 4 67 94 67 00 Venez vivre des expériences vidéoludiques 3D en Réalité Virtuelle à la MAG grâce au casque VR. Cette technologie plonge l’utilisateur au coeur même de l’expérience. Plongez dans le jeu et vivez une immersion aux émotions exacerbées.

Les commandes deviennent vos mains et le casque votre nouvel univers.

La force de ces deux accessoires est de vous faire oublier que le casque se trouve sur votre tête.

L’esprit décroche littéralement du monde réel, un régal à découvrir! Agde

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde

Agde Agde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/