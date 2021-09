Pontoise Carré Patrimoine - CIAP Pontoise, Val-d'Oise Découverte du Carré Patrimoine Carré Patrimoine – CIAP Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Découvrez Pontoise et ses 2 000 ans d’histoire à travers des outils ludiques et innovants: table tactile, livrets 3D, maquette multimédia… **Durant les travaux du musée Tavet, accès par l’impasse Tavet (au fond de l’impasse)** Pass sanitaire exigé Une visite ludique sur le patrimoine de Pontoise Carré Patrimoine – CIAP 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

