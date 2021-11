Seclin Collegiale Saint Piat Nord, Seclin Découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat de Seclin Collegiale Saint Piat Seclin Catégories d’évènement: Nord

du samedi 15 janvier 2022 au samedi 19 mars 2022

Une ascension du clocher de 156 marches pour atteindre les 42 dames de bronze qui se mettront en mouvement pour ravir vos oreilles lors d’un concert de carillon. ATTENTION : cette visite ne convient pas aux personnes cardiaques, ayant des problèmes de mobilité, étant claustrophobe ou ayant le vertige.

Sur inscription : 4€

Découvrez le carillon de la collégiale Saint-Piat, doyenne des églises de la Métropole Européenne de Lille (MEL). Collegiale Saint Piat Place du Général de Gaulle Seclin Seclin Nord

2022-01-15T10:30:00 2022-01-15T11:30:00;2022-01-15T13:30:00 2022-01-15T14:30:00;2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T16:00:00;2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T11:30:00;2022-02-19T13:30:00 2022-02-19T14:30:00;2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T16:00:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T11:30:00;2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T14:30:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:00:00

