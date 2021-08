Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Découverte du Cap d’Erquy en kayak (niveau débutant) Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Découverte du Cap d'Erquy en kayak (niveau débutant) 2021-08-21 09:30:00 – 2021-08-21 12:30:00

Direction le Cap d'Erquy et l'Anse de Port Blanc pour une découverte étonnante des falaises inclinées de grès rose. Voir le Cap de la mer, une autre aventure ! A partir de 14 ans – Durée : 3h – Inscription au centre nautique : 02 96 72 32 62 – Niveau débutant

