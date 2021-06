Termes Clue Du Terminet Aude, Termes Découverte du canyonisme Clue Du Terminet Termes Catégories d’évènement: Aude

Découverte du canyonisme Clue Du Terminet, 26 juin 2021-26 juin 2021, Termes.

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin à Clue Du Terminet

Parcours permettant de découvrir la diversité de l’activité sur un parcours de 2 à 3 heures nécessite de savoir nager le parcours exact sera fixé la semaine avant en fonction de la météo

Participation sur inscription nombre de place limité

Clue Du Terminet termes Termes Aude

2021-06-26T10:30:00 2021-06-26T15:00:00;2021-06-27T10:30:00 2021-06-27T15:00:00

