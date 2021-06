Sewen Canyon d'Alfed,Sewen Haut-Rhin, Sewen Découverte du canyon de Sewen Canyon d’Alfed,Sewen Sewen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Canyon d'Alfed, Sewen, le dimanche 27 juin à 08:00

À l’occasion des Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, l'[Union spéléologique de l’agglomération nancéienne (USAN)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sp%C3%A9l%C3%A9ologique_de_l%27agglom%C3%A9ration_nanc%C3%A9ienne) propose une initiation de canyonisme dans les [cascades de Seebach](https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2520/Seebach.html) à [Sewen](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sewen), seul canyon de la région Grand Est. Une inscription préalable est obligatoire, le nombre de places étant limité. Le club fourni une combinaison néoprène deux pièces en 5 mm, un casque de protection et un harnais avec longe et descendeur. Les participants doivent prévoir des chaussures de sport qui ne craignent pas d’être mouillées, un maillot de bain, une serviette de bain, des chaussons néoprène et des gants en 2 ou 3 mm ainsi qu’un pique-nique. Un essayage de combinaison se fera avant le départ. Il s’agit d’une activité physique nécessitant une bonne condition physique et être en capacité de nager en eau agitée.

Sur inscription (nombre de places limité) ; 10 € par personne

2021-06-27T08:00:00 2021-06-27T18:00:00

