Dans le cadre de l’Été du canal, embarquez à la découverte du petit gabarit du canal de l’Ourcq à bord d’un canoë-kayak, pour une balade de 2h en autonomie. L’Eté du canal vous donne rendez-vous chaque week-end de l’été à la base de Canoë Kayak de Sevran pour une balade en autonomie de deux heures à bord d’un kayak monoplace ou biplace. Vous aurez la possibilité de pique-niquer au retour à la base de Sevran. Informations pratiques : prévoir un change complet à l’arrivée. Pour la navigation : short, tee-shirt, chaussures, casquettes et lunettes si nécessaire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Cette séance découverte en canoë-kayak s’inscrit dans le cadre du bicentenaire du canal de l’Ourcq et dans le cadre de L’Été du Canal. En savoir plus sur les activités estivales dans le parc forestier de la Poudrerie Séance découverte en canoë-kayak sur le canal de l’Ourcq Contact : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/ https://exploreparis.com/fr/3908-seance-decouverte-en-canoe-kayak-sur-l-ourcq.html

