Découverte du bord de mer Veulettes-sur-Mer, 11 juillet 2022, Veulettes-sur-Mer.

Découverte du bord de mer Veulettes-sur-Mer

2022-07-11 – 2022-07-11

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

CARDERE vous propose une explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore et la faune du platier par une pêche à pied.

RDV à 14h30 , parking proche du Casino. Animation gratuite.

