Découverte du bord de mer

Découverte du bord de mer, 23 juillet 2022, . Découverte du bord de mer

2022-07-23 – 2022-07-23 Venez découvrir la géologie de la Côte d’Albâtre de manière ludique. Expériences, recherches et découvertes seront au rendez-vous.

RDV à 14h devant le casino. Animation gratuite. Venez découvrir la géologie de la Côte d’Albâtre de manière ludique. Expériences, recherches et découvertes seront au rendez-vous.

RDV à 14h devant le casino. Animation gratuite. Venez découvrir la géologie de la Côte d’Albâtre de manière ludique. Expériences, recherches et découvertes seront au rendez-vous.

RDV à 14h devant le casino. Animation gratuite. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville