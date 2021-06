Strasbourg Quartier Européen Bas-Rhin, Strasbourg Découverte du berceau de l’Europe à Strasbourg Quartier Européen Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Un parcours qui permettra la présentation extérieure des Palais de l’Europe, Palais des droits de l’homme, Parlement européen, Pharmacopée européenne… La visite, organisée par des guides-conférenciers de l’Office de Tourisme, commente les bâtiments et leurs liens avec les personnalités qui ont contribué à la construction européenne.

Gratuit. Rdv sur le parvis du Conseil de l’Europe.

