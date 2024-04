Découverte du beach-waterpolo La Bernerie-en-Retz, lundi 15 juillet 2024.

Découverte du beach-waterpolo La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Une structure gonflable investira, le temps de la marée la grande plage de La Bernerie-en-Retz. Alors, cap d’essayer ?

La découverte du beach-waterpolo est une animation encadrée et concerne les adultes et les enfants à partir de 10 ans.

Les inscriptions sont gratuites et se feront sur place.

Vous pouvez venir en groupe ou seul.

L’animation se déroulera par créneau et par groupe en fonction des marées.

Sous la houlette d’un animateur diplômé et de bénévoles des clubs locaux, les jeunes et moins jeunes pourront s’adonner au waterpolo et s’amuser dans l’océan tout en apprenant les règles de ce sport.

Apportez votre maillot !

Le waterpolo fait partie des cinq disciplines de la Fédération française de natation (FFN) comme la natation sportive, la natation artistique, le plongeon ou encore l’eau libre.



Ces animations seront proposées gratuitement grâce au soutien de plusieurs partenaires

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 10:00:00

fin : 2024-07-15 14:00:00

Grande Plage

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

