Découverte du babyski nautique Nantheuil, samedi 15 juin 2024.

Découverte du babyski nautique Nantheuil Dordogne

Les plaisirs de la glisse dès 4 ans grâce à un équipement qui leur est tout à fait adapté- petit bateau, petits skis, équipement de flottaison individuel et la proximité d’un parent dans le bateau- ce sport nautique leur permet d’acquérir plus de confiance en eux, de se dépenser physiquement, de travailler l’équilibre et la concentration avec 100% de réussite !

• 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

• Gratuit

• De 4 a 10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:30:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

plan d’eau des Grésilles

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Découverte du babyski nautique Nantheuil a été mis à jour le 2024-02-22 par Isle-Auvézère