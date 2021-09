Montbéliard Le 19,Crac Doubs, Montbéliard Découverte du 19 Crac Le 19,Crac Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Découvrez le 19, Centre régional d’art contemporain de Montbéliard, haut lieu du patrimoine industriel de la région, et les coulisses du montage de l’exposition _Se souvenir du présent, esprits de l’assemblage._ Un atelier de pratique artistique autour de l’exposition sera proposé aux participants à l’issue de la visite. Découvrez les coulisses du montage d’une exposition au centre d’art ! Le 19,Crac 19 avenue des alliés, 25200 Montbéliard Montbéliard Centre Ville Doubs

