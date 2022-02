Découverte du 15e parisien : la Ceinture de Paris Visite Paris 15 Paris Catégories d’évènement: île de France

Découverte du 15e parisien : la Ceinture de Paris Visite Paris 15, 13 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 05 juin 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 08 mai 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 17 avril 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 27 mars 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 13 mars 2022

de 14h00 à 16h00

payant

Partez à la découverte du 15e arrondissement de Paris ! Plusieurs circuits vous emmèneront au cœur de ses différents quartiers. Entre les actuels boulevards des maréchaux et le périphérique, furent érigées les fortifications de Thiers en 1840. A l’occasion de l’arasement de cette structure défensive au début du XXe siècle, elles furent remplacées par un projet urbain et environnemental inédit. Logements, équipements sportifs, parc des expositions, ministère des Armées,… à travers les multiples programmes d’aménagement dans le 15e, découvrez l’histoire de la Ceinture de Paris. Visite Paris 15 1 boulevard Lefebvre Paris 75015 Contact : visiteparis@valgirardin.fr https://valgirardin.fr/visiteparis/la-ceinture-de-paris/ Balade

