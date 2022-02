Découverte du 15e parisien : Balade à Vaugirard Visites Paris 15 Paris Catégories d’évènement: île de France

Découverte du 15e parisien : Balade à Vaugirard Visites Paris 15, 20 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 06 juin 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 15 mai 2022

de 14h00 à 16h00

Le lundi 18 avril 2022

de 14h00 à 16h00

Le samedi 09 avril 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 20 mars 2022

de 14h00 à 16h00

Partez à la découverte du 15e arrondissement de Paris ! Plusieurs circuits vous emmèneront au cœur de ses différents quartiers. A l'origine du 15e, il y avait deux villages, Vaugirard et Grenelle. A l'instar des villages des faubourgs entourant Paris, ils ont été absorbés par la Capitale en 1860, donnant naissance aux arrondissements périphériques que nous connaissons aujourd'hui. Lors de cette visite, nous nous baladerons dans l'ancien village de Vaugirard. Elle vous mènera au cœur du 15e, à la découverte de ses origines, son histoire, son architecture, ses quelques vestiges,…

