Découverte d’OpenStreetMap, 11 juin 2022 14:00, Nantes. À l’occasion de l’édition 2022 du « State of the Map France * », la conférence annuelle française consacrée à OpenStreetMap, les contributeurs·trices de cette carte numérique collaborative libre vous invitent à venir la découvrir. Qu’est-ce qu’OpenStreetMap ?

Comment la carte est-elle fabriquée ?

De quelle manière cartographie t-on ?

Qui cartographie ?

Comment utiliser la carte ?

…

Les contributeurs·trices répondront à toutes vos questions et vous feront découvrir le fonctionnement et le potentiel insoupçonné de la carte. ================================================ Si vous êtes intéressé·e par la conférence « State of the Map » elle-même voir ici => https://www.echosciences-nante… ================================================ * Le « State of the Map » [acronyme SotM] littéralement « L’État de la Carte » est la conférence annuelle française consacrée à OpenStreetMap organisée par l’association OpenStreetMap France.

Elle a lieu cette année à Nantes.

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Site : https://www.echosciences-nantesmetropole.fr/evenements/decouverte-d-openstreetmap Autres Lieu Bâtiment Censive - Campus universitaire Tertre Adresse 11 Chemin de la Censive du Tertre Ville Nantes Age minimum 14 Age maximum 99+ Organisateur OpenStreetMap France Tarif Gratuit

