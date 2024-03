Découverte d’oiseaux du Parc et du village Parc du Clos Pichat Le Bois-d’Oingt, samedi 1 juin 2024.

Découverte d’oiseaux du Parc et du village Déambulation pour compter et observer les hirondelles et martinets du Parc et du village : vue, ouïe ! Samedi 1 juin, 14h00 Parc du Clos Pichat Gratuit sur inscription auprès d’Agir à Val d’Oingt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:00:00+02:00

Déambulation pour compter et observer les hirondelles et martinets du Parc et du village : vue, ouïe !

Parc du Clos Pichat 48, rue du 11 Novembre 1918, 69620 Le Bois-d’Oingt, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Le Bois-d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 71 60 51 [{« type »: « email », « value »: « agir.valdoingt@gmaiil.com »}] Parc paysager de 2 ha conçu au XIXe siècle autour d’une maison bourgeoise en pierres dorées.

©agir.valdoingt@gmail.com