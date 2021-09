Lezoux Musée départemental de la céramique Lezoux, Puy-de-Dôme Découverte d’objets exceptionnels de l’exposition Premières Impressions Musée départemental de la céramique Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Musée départemental de la céramique, le samedi 18 septembre à 14:00

[https://www.youtube.com/watch?v=wOjs67YjQvU](https://www.youtube.com/watch?v=wOjs67YjQvU) Présentation d’objets exceptionnels de l’exposition temporaire Premières Impressions par le commissaire d’exposition pendant 15mn. En continu. Musée départemental de la céramique 39, rue de la République, 63190 Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Lezoux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

