Découverte des vins du Mas de Valériole Mas Valériole Arles, lundi 1 janvier 2024.

Le Mas de Valériole est situé sur un territoire exceptionnel le Parc Naturel Régional de Camargue. C’est au cœur de cette nature préservée que la famille Michel sera heureuse de vous recevoir.



Le Mas a été créé en 1426 et porte le nom de son fondateur François Valériole, un médecin arlésien.​



Valériole c’est une histoire de famille, celle de la famille MICHEL, qui s’y est installée au début des années 1960 et qui, trois générations plus tard, y est plus attachée que jamais.



Les tâches se sont réparties naturellement, Jean-Paul s’occupe des grandes cultures (riz, blé, tournesol,…) et Patrick quant à lui, de la vigne et de la cave.​



Leurs fils les ont aujourd’hui rejoint Maxime en tant qu’œnologue, Laurent et Armand se sont dévoués à la culture biologique du riz.



Ils vous donnent rendez-vous pour la découverte de leur vignoble. .

