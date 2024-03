Découverte des vins de la vallée du Rhône méridionale La Cave du Hameau de la Savouillane Buis-les-Baronnies, lundi 1 juillet 2024.

Découverte des vins de la vallée du Rhône méridionale La Cave du Hameau de la Savouillane Buis-les-Baronnies Drôme

On vous dit TOUT sur les vins de la Vallée du Rhône Sud pour mieux les comprendre et les apprécier. Cette activité s’adresse à celles et ceux qui souhaitent parfaire leurs connaissances sur le vin et qui aiment apprendre à déguster.

15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 17:30:00

fin : 2024-08-31 19:30:00

La Cave du Hameau de la Savouillane 140 hameau de la Savouillane

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes buis@baronnies-tourisme.com

L’événement Découverte des vins de la vallée du Rhône méridionale Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale