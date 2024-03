Découverte des vins d’Alsace Wihr-au-Val, lundi 12 février 2024.

Découverte des vins d’Alsace Wihr-au-Val Haut-Rhin

Pour cette expérience, vous découvrirez l’histoire de cette vallée et de son vignoble, puis vous visiterez la cave et suivrez toutes les étapes de la vinification, du raisin à la bouteille de vin ! De retour au caveau, vous dégusterez de façon conviviale la mosaïque des cépages alsaciens combinée à l’influence des terroirs.

Au cœur de la Vallée de Munster, dans un domaine familial, vous découvrirez les vins d’Alsace ! Vous pourrez échanger sur toutes les facettes du métier de vigneron, vous visiterez la cave et dégusterez une sélection de vins produits sur les coteaux granitiques du Val Saint Grégoire.

• Dégustation conviviale de 5 vins minimum

• Echange sur le métier de vigneron

• Cave familiale

• Visite de cave commentée EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 14:00:00

fin : 2024-08-31 17:00:00

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est domaine@vins-schoenheitz.fr

