le dimanche 19 septembre à 14:00

### Les historiens locaux de Herbitzheim partageront leurs connaissances à propos de cet ouvrage « barrage » bien différent des forts de la ligne Maginot habituellement visités. Découvrez également le bunker récemment rénové.

Gratuit. Accès libre. Rdv : à l’écluse, rue de la Sarre (à proximité du pont) puis suivre le balisage.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

